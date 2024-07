Per uscire dagli schemi e creare “spogliatoio” con le agenzie di viaggi. L’insolito incontro organizzato dalla coppia Ota Viaggi e Idee per Viaggiare pare aver colto nel segno. Questo dicono dalle terrazze di Roma.

I due tour operator, che per certi aspetti frequentano mercati molto diversi, hanno realizzato un incontro con i dettaglianti senza “alcun scopo commerciale. E prendo a prestito le parole del ceo di IpV, Danilo Curzi, per sottolineare che si tratta di un’iniziativa realizzata da due aziende sane che si rispettano e fanno azioni condivise che in qualche modo alimentano anche il business”. Massimo Diana, direttore commerciale di Ota, spiega in questo modo che si tratta di un chiaro messaggio alla distribuzione dove si vuole evidenziare il valore di certe iniziative.

Il manager della famiglia Aprea ha detto nella serata romana che questi incontri servono a dare forza al turismo organizzato, mostrando come due tour operator possono collaborare e condividere anche scelte di marketing. Pensiero condiviso a piene mani anche dal general manager di IpV Fabio Savelloni, come si vede in questa foto. Insomma, un’iniziativa che si spera possa convincere anche altri t.o. a condividere iniziative capaci di portare risultati e dare strumenti ed entusiasmo alle adv. (r.v.)