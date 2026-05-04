Al via il Master in Destination Management di F Tourism e Turismore

Prenderà il via a giugno il Master Executive di I livello in Destination Management & Marketing, ideato da F Tourism & Marketing e Turismore ed erogato dalla SSML Bona Sforza, un percorso pensato per formare professionisti della gestione e del marketing delle destinazioni turistiche.

Il programma formativo, ideato e diretto dal prof. Josep Ejarque (F Tourism & Marketing) e coordinato dal prof. Giacinto Marchionna (Turismore), è costruito per fornire competenze immediatamente applicabili. Accanto alla direzione scientifica, il Master si distingue per una faculty composta da professionisti attivi nel settore, tra cui destination manager, direttori di enti turistici, consulenti e specialisti di marketing territoriale, che portano in aula esperienze concrete e casi reali.

Il Master è rivolto a laureati in turismo, economia, marketing e comunicazione; professionisti e imprenditori del settore e anche a operatori e amministratori pubblici. Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 31 maggio, con inizio delle lezioni programmato il 4 giugno 2026.