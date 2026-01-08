Al via il recruiting di Leolandia per 150 nuove risorse

Saranno oltre 150 le nuove risorse che Leolandia prevede di selezionare in vista della riapertura del parco, prevista per il prossimo 14 febbraio. Il recruiting sarà suddiviso in 6 macroaree di riferimento: animazione, attrazioni, customer care, merchandising, ristorazione e marketing.

“Il parco, che si è aggiudicato il premio per il Miglior Staff in Italia ai Parksmania Awards 2025, kermesse di riconoscimenti dedicati ai migliori parchi divertimento su scala europea, si contraddistingue da sempre per la capacità di coinvolgere e motivare il personale – spiega l’azienda in una nota -: merito di una politica di gestione delle risorse umane attenta alle esigenze individuali, che prevede turni di lavoro flessibili, tanta formazione, coinvolgimento diretto nelle attività del parco e team building. Un approccio che ha permesso di ridurre notevolmente il turnover dei dipendenti nel corso della stagione, garantendo quindi maggiore fidelizzazione”.

Nei confronti dei giovani, il parco dallo scorso anno ha introdotto, tra i primi in Italia, una nuova campagna di recruiting basata su una strategia di employer branding, che mette al centro la qualità dell’ambiente di lavoro, la dimensione umana dell’esperienza e il valore delle competenze trasversali acquisite sul campo. “Investire sui giovani significa costruire ambienti di lavoro in cui ciascuno possa esprimere il proprio potenziale e contribuire, con consapevolezza, a un successo condiviso – commenta il presidente Giuseppe Ira -. Una visione che si rafforza ulteriormente alla luce del percorso di sviluppo intrapreso da Leolandia, che, dopo le numerose novità presentate nel 2025, quest’anno inaugurerà una nuova grande e attesissima attrazione”.