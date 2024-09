Arsenale ricerca 300 persone per le sue divisioni lusso

Arsenale Spa entra nella fase operativa e cerca 300 persone da inserire nelle sue due divisioni luxury, quella Train cruising e quella Hospitality Hotel & Resort. I profili selezionati saranno impiegati sul treno di lusso La Dolce Vita Orient Express e nei due hotel previsti dal gruppo in Italia, La Minerva Orient Express di Roma e l’hotel Orient Express Palazzo Donà Giovannelli di Venezia.

La prima giornata di recruiting si svolge oggi, per il personale alberghiero, mentre il 17 ottobre sarà la volta del recruiting dedicato ai treni di lusso.

“I profili ricercati sono molto particolari perché stiamo parlando di hotel 5 stelle lusso e quindi di persone che devono essere preparate per questo tipo di ospitalità – spiega al Sole 24 Ore Raffaele Breschi, chief operations officer del gruppo -. Il gruppo sta facendo centinaia di milioni di investimenti, sulla parte treni si parla di oltre 150 milioni di euro, mentre per i due hotel di 250 milioni. Anche alla luce di questo è fondamentale avere uno staff affiatato in cui ognuno interpreti al meglio il proprio ruolo e sappia esprimere un mix di competenze tecniche e soft. Questo chiaramente restringe molto il bacino delle nostre candidature”.

Tra le figure ricercate ci sono quelle per il servizio cucina, il servizio ristoranti, il servizio ai piani, maggiordomi, front office, guest relations, sommelier, camerieri pasticceri, barman, oltre ad alcune figure per IT, Finance e Marketing. Le ricerche avvengono in un mercato del lavoro non facile, in parte per la forte concorrenza, data dall’espansione del segmento lusso nell’ospitalità, in parte per ragioni legate alla formazione. Tanto è vero che Arsenale sta pensando di creare un’accademia per formare il proprio personale.