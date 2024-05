Caribe Bay assume: proseguono le selezioni per il parco acquatico di Jesolo

Un totale di 50 addetti alla ristorazione, oltre a 15 operatori per la bigliettera e un impiegato per il customer care. Sono queste le posizioni aperte per lavorare, con inserimento immediato, a Caribe Bay.

Proseguono infatti le selezioni per il parco acquatico a tema di Jesolo. “Il candidato ideale è maggiorenne, dispone di un alloggio sul territorio per evitare costi eccessivi, deve essere disponibile a lavorare full time e possedere una buona conoscenza della lingua inglese”. Per chi è alle prime esperienze lavorative è anche previsto un percorso di formazione.

“La motivazione dei dipendenti è fondamentale per costruire quel clima positivo, accogliente e piacevole che è la chiave del successo del nostro Parco - dichiara Luciano Pareschi, ceo e founder Caribe Bay in una nota -. Per questo, ci impegniamo a garantire condizioni di lavoro ottimali, che rispettino tutte le normative vigenti e valorizzino i nostri collaboratori”.