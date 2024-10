Club del Sole creca 700 figure professionali per i propri villaggi

Si svolgono oggi al TFP Summit di Verona le selezioni del personale per la prossima stagione di Club del Sole, che è alla ricerca di 700 figure professionali da inserire nei propri villaggi.

“La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero, ma anche a giovani in cerca di opportunità lavorative – spiega l’azienda in una nota -. Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli studenti delle scuole alberghiere di tutta Italia, offrendo loro un'importante occasione di crescita. Il Gruppo offre una serie di posizioni con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio”.

La job fair si tiene presso l’Hotel Leon d’Oro di Verona, in viale del Piave 5, dalle 9 alle 18.