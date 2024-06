Club del Sole, seconda giornata di recruiting il 12 giugno

Club del Sole sempre a caccia di nuovi talenti. Dopo l’evento di recruiting dello scorso 9 maggio, l’operatore continua la ricerca e lancia il 12 giugno un nuovo Recruiting Day. Cornice della giornata di selezione di nuove risorse sarà lo Spina Family Camping Village a Lido di Spina, villaggio immerso nella natura del parco del Delta del Po.

L’evento – che inizierà alle 10 – prevede una prima parte istituzionale con la presentazione del Gruppo e le testimonianze dello staff del villaggio, a cui seguirà un tour guidato per conoscere da vicino gli spazi e le peculiarità dell’offerta di ospitalità. La mattinata si concluderà con colloqui speed date in cui i candidati avranno la possibilità di raccontarsi e confrontarsi con lo staff Club del Sole.

La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche a tutti i profili giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro; Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia, che potranno avere un’occasione preziosa di crescita. Il Gruppo offre da 3 a 7 mesi di contratto stagionale in base ai ruoli e alle mansioni, con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione.

Sono 700 le figure professionali che saranno inserite nell’organico di tutti i villaggi firmati Club del Sole presenti nelle località turistiche della penisola italiana. La ricerca di nuovi talenti riguarda i reparti di Ristorazione, Bar e Market - Responsabile cucina, Capopartita, Buffettista, Aiuto cuoco, Pasticcere, Pizzaiolo, Aiuto pizzaiolo, Responsabile di sala, Responsabile bar, Barista, Lavapiatti; Accoglienza e Reception – receptionist; Spiaggia e Manutenzione aree green - Bagnino, Magazziniere, Giardiniere.

Per iscriversi all’evento, è necessario compilare il form online sul sito del t.o.