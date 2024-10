Club Med apre la caccia a nuovo personale per la stagione 2024/2025. L’operatore è alla ricerca di 400 G.E e G.O - 200 di questi solo in Italia - da impiegare nelle strutture della Penisola e della Francia.

Il t.o. cerca vari profili negli ambiti dell’ospitalità e della ristorazione: commis di cucina e di pasticceria, lavapiatti, cuochi, pasticcieri, capi partita, sous-chef, capi cucina e di pasticceria, camerieri di sala, bartender, camerieri ai piani per servizio camere e aree comuni, addetti alla lavanderia e receptionist.

Altre posizioni aperte riguardano gli ambiti delle vendite, del wellness e dell’intrattenimento: addetti alla vendita in boutique e alla vendita di vini, assistenti all’infanzia, infermieri e SPA therapist; DJ, tecnici suono e luci.

Requisiti e selezioni

Requisiti richiesti, a prescindere dai titoli acquisiti e dall’esperienza, sono: responsabilità, multiculturalità, spirito pionieristico, gentilezza e libertà.

Per selezionare le nuove figure, l’operatore ha previsto alcune sessioni di recruiting in presenza o da remoto. La prima data in programma, si apprende da Italia Oggi, è quella del 24 ottobre, giornata in cui si terranno selezioni online, in collaborazione con Job Farm. Seguirà poi un recruiting a Milano, il 6 novembre. Prossimi appuntamenti saranno poi in occasione del Job Summit di Napoli il 22 novembre; e di Domani Lavoro, a Brescia, il 9, 10 e 11 novembre.

Per visualizzare le posizioni aperte e partecipare alle selezioni è possibile consultare il sito Club Med Jobs Italia.