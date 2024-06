Federcongressi&eventi lancia ‘EfficaceMente’ per aiutare gli operatori del Mice a sviluppare le soft skill

Un ciclo di incontri per aiutare gli operatori del turismo congressuale nello sviluppo delle soft skill. Ha preso il via ieri, con un appuntamento al Royal Hotel Carlton di Bologna, ‘EfficaceMente. Riscoprire le Life Skills per darsi valore e creare valore’, percorso formativo organizzato da Federcongressi&eventi.

Nell’arco di 4 incontri Nicola Donti, docente esperto in comunicazione e professore di filosofia del linguaggio, fornirà ai i professionisti del Mice spunti e suggerimenti per migliorare la gestione dello stress, lo sviluppo del pensiero creativo, la comunicazione, la capacità di lavorare in gruppo e di risolvere problemi.

“Il nuovo percorso dedicato alle soft skill - spiega Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi&eventi -: inaugura la nuova dimensione trasversale della proposta formativa dell’associazione che si aggiunge a quella già consolidata e sempre oggetto di aggiornamento dedicata a specifiche categorie di soci. Il nostro obiettivo è fornire alle imprese non solo occasioni di confronto ma anche di crescita professionale per essere competitive in un contesto economico e sociale in costante e accelerata evoluzione”.