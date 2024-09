Formazione nel turismo, al Gruppo Grimaldi il Bollino di Confindustria per l’Alternanza di Qualità

Per il secondo anno Confindustria ha conferito al Gruppo Grimaldi il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ). Il riconoscimento è destinato alle aziende che si distinguono per il loro contributo alla formazione delle nuove generazioni.

In particolare, il Bollino per l’Alternanza di Qualità premia la proposta di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) attivati attraverso collaborazioni virtuose con le

scuole secondarie di II grado e con i centri di formazione professionale.

“Siamo orgogliosi di ricevere per il settimo anno consecutivo il Bollino per l’Alternanza di Qualità, conferito da Confindustria - commenta Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines -. Si tratta infatti di un riconoscimento di grande prestigio per un progetto che da sempre portiamo avanti con entusiasmo, per promuovere la transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro e per favorire la cittadinanza attiva, la capitalizzazione di competenze trasversali e l’orientamento professionale”.