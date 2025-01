Fort.Te co-finanzia la formazione dei lavoratori coinvolti nei processi di internalizzazione dei servizi

Il fondo For.Te. co-finanzia la formazione dei lavoratori coinvolti nei processi di internalizzazione dei servizi. Nella seduta dello scorso 15 gennaio, il Consiglio di amministrazione del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario ha infatti ampliato la sfera degli operatori che possono beneficiare delle politiche attive.

La misura viene così estesa a coloro che in precedenza prestavano servizio alle dipendenze di un’impresa appaltatrice e che vengono assunti dall’impresa appaltante nell’ambito dei processi di internalizzazione.

Paolo Arena, presidente del fondo For.Te, esprime “soddisfazione per i risultati prodotti dal bando per le politiche attive, che ha già accompagnato la formazione di 2.770 lavoratori, che sono stati assunti o saranno per essere assunti in 325 aziende, e segnala che c’è tempo sino al 28 marzo 2025 per presentare ulteriori richieste di co-finanziamento”.

Il direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara, sottolinea inoltre “l’interesse crescente che le imprese rivolgono alla possibilità di internalizzare i servizi, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela e di offrire ai lavoratori condizioni d’impiego più appetibili.”