E’ rivolta alla figura dei team member la nuova operazione di recruiting messa in campo da Hilton per sostenere la crescita in Italia e in Europa. Sono circa 50 le persone che verranno selezionate, anche con qualifiche di stage e apprendistato.

Diversi i settori coinvolti: si va dal commerciale alle risorse umane passando per gli amministrativi e l’accoglienza. Tra le richieste, si legge su Italia Oggi, anche quella della conoscenza di una o più lingue straniere, in particolare per i ruoli che richiedono il contatto con il pubblico.

“Ci impegniamo - evidenzia Fausto Ciarcia, hr director Italy, Hilton - a offrire ai nostri team member percorsi di crescita personalizzati, fornendo una vasta gamma di strumenti formativi, corsi e qualificazioni online, opportunità di cross-exposure con il nostro Hilton Exchange Program e pacchetti di apprendimento su misura all interno del nostro ampio portfolio di strutture”.