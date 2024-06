Lavori stagionali, oltre 440mila le posizioni aperte nel turismo

Si stima in circa circa 440mila il totale delle richieste di profili stagionali arrivate dai gruppi professionali di riferimenti, di cui oltre 40mila inoltrate tramite Apl, le Agenzie per il lavoro. Secondo i dati dell’Osservatorio di Assolavoro, l’Associazione nazionale delle Apl, le figure più richieste sono le più classiche per l’estate. Si parla dunque di animatori e operatori per centri estivi, receptionist, cassieri, camerieri, barman, bagnini e addetti ai servizi di spiaggia.

I requisiti richiesti

A questi si aggiungono anche dj e tecnici suono, audio, luci, addetti al booking, yacht concierge, Spa Therapist e addetti ai rifugi alpini.

Buona conoscenza di almeno una lingua straniera, ottime capacità comunicative, flessibilità negli orari e disponibilità a lavorare nei weekend sono le caratteristiche più spesso ricercate dalle aziende. Si tratta, spiega avvenire.it, per lo più di contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente e – per quelli a tempo determinato – con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro. Sul sito di Assolavoro è presente l’elenco delle principali Apl accreditate presso l’apposito Albo del ministero del Lavoro. È inoltre possibile attraverso il servizio Trova la Filiale scoprire la filiale dell’Apl più vicina a casa propria.

Openjobmetis apre oltre 3mila posizioni in molti settori in tutta Italia e se quello agroalimentare è il comparto dove si registra la maggiore richiesta, nel settore turistico, hotellerie e ristorazione, le richieste si concentrano nella zona fra la Sicilia, l’Abruzzo e il Friuli-Venezia Giulia, con ricerca di camerieri, cuochi, aiuto cuochi, baristi e bagnini.

Gi Group sta gestendo oltre 3mila posizioni rivolte sia a chi è in cerca di un’occupazione stagionale sia a chi vorrebbe cogliere nuove opportunità a lungo termine. Nell’Horeca si ricercano in tutta Italia 600 profili come addetti alla ristorazione, baristi, camerieri, cuochi, commis di cucina e pizzaioli e si rivolge a persone con o senza esperienza a cui è richiesta disponibilità part-time/full-time, anche nei week-end e con turni serali.