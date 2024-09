Innovazione e opportunità di carriera nel mondo del turismo sono state le tematiche al centro di ‘Alumni in Carriera’, evento dedicato alle professioni del turismo proposto dall’associazione Ca’ Foscari Alumni con il master in Tourism Innovation - Events, hospitality and experience management.

Organizzato da Università Ca’ Foscari - Venice School of Management e Ciset in occasione dell’open day del master, l’evento ha analizzato il tema legato alle professionalità altamente qualificate.

Il turismo in Veneto, recuperato già nel 2023 il gap rispetto al 2019, è già cresciuto del 2% nelle presenze nei primi 6 mesi del 2024.

In generale, si prevede in generale che il settore continui a crescere ad un passo quasi raddoppiato rispetto alla media mondiale, andando a rappresentare uno dei settori più importanti per l’economia, fino a raggiungere nel 2030 quasi 30 miliardi di presenze (Oxford Economics) e ad assorbire il 12% della forza lavoro globale.

“Il Veneto - ha spiegato l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner - attira milioni di turisti ogni anno, sia italiani sia internazionali e Venezia, in particolare, è una delle città più visitate al mondo. Ricordo, a questo proposito, l’intenso lavoro di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica con ‘Veneto, the Land of Venice’. Il turismo è un settore cruciale anche per l’occupazione e, in Veneto, la filiera dell’ospitalità concorre alla crescita dell’economia regionale. Anche grazie alla collaborazione tra mondo accademico e quello più ampio della formazione, le professioni del turismo sono incrementate determinando in modo significativo la qualità del sistema dell’accoglienza turistica della destinazione. Su questo aspetto, come amministrazione, abbiamo investito in politiche regionali orientate a offrire una nuova visione e organizzazione della filiera turistica partendo dalle buone pratiche. Massima attenzione anche sul welfare aziendale e sulla costruzione di una nuova narrazione che possa ridare appeal all’occupazione in questo comparto. Si tratta di tre aspetti chiave contenuti anche nel nuovo Piano strategico del Turismo, che sta per essere varato e che risponderà anche alle nuove tendenze globali: turismo sostenibile, gestione dei flussi e valorizzazione delle figure professionali”.

Mentre cresce la domanda, si pone però il problema di riuscire a gestire bene e preservare le destinazioni. Attraverso le esperienze degli Alumni del Master, sono state presentate carriere che mescolano competenze digitali, creatività e abilità interpersonali e che possono risultare un’allettante sfida e un’opportunità di crescita per i giovani.