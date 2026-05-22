Ospitalità di lusso, il recruiting day del The Sense Experience

Un’occasione concreta per entrare in contatto diretto con una realtà che mette al centro le persone e valorizza i talenti. A promuoverla Icon Collection , che ha organizzato per il 28 maggio un recruiting day al The Sense Experience Resort , il cinque stelle lusso nel cuore del Golfo di Follonica .

Una giornata dedicata alla selezione delle nuove figure da inserire all’interno della struttura per la stagione 2026. Durante questo evento sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse figure professionali, tra cui front office & shift leader , personale di sala (commis de rang e chef de rang) e facchini .

Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, dando ai candidati la possibilità di conoscere da vicino l’ambiente, i valori e le prospettive offerte dal gruppo, che assicura, tra l’altro, concrete opportunità di crescita professionale, formazione continua e percorsi di sviluppo personalizzati, oltre a premi stagionali, alloggio dedicato, mensa aziendale attiva anche nei giorni off e un giorno libero extra in occasione del compleanno.