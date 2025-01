Continua la campagna di recruiting per personale di bordo di Emirates in Italia, che rilancia con 5 open day nel mese di gennaio in altrettante città della Penisola. Gli appuntamenti inizieranno l’11 gennaio a Venezia per poi proseguire con Roma, Milano, Napoli e Firenze, dove il tour si concluderà il 29 gennaio.

“Questi incontri rientrano nei piani della compagnia aerea di continuare a investire sul personale – spiega il vettore di Dubai in una nota -. Un percorso iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023 e 2024, che ha visto Emirates assumere ben 8.000 membri dell'equipaggio di cabina, grazie anche all'organizzazione di open day dedicati in 353 città del mondo. Ad oggi fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates oltre 23.500 membri, tra cui più di 770 italiani”.

Il pacchetto di lavoro offerto dalla compagnia che comprende una serie di benefit come uno stipendio esente da imposte, un alloggio fornito direttamente da Emirates, il trasporto da e verso l’aeroporto, una copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai.