Il mercato del lavoro non va in letargo d’inverno: sono state circa 16.000 le offerte registrate tra ottobre e dicembre, con un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Lo rivela l’osservatorio Infojobs Professioni Invernali, che evidenzia come i settori che guidano la crescita siano Turismo e Ristorazione accanto a Commercio, GDO e Retail.

Nel periodo da ottobre a dicembre, si sono registrate 15.898 offerte di lavoro, in crescita rispetto alle 14.660 del 2023. La maggior parte delle offerte si concentra su contratti temporanei, una scelta strategica per affrontare i picchi di affluenza turistica e l’aumento delle vendite natalizie.

Tra i settori più dinamici spicca Turismo e Ristorazione, con una crescita del 20% rispetto al 2023, passando da 2.269 a oltre 2.700 opportunità. Un dato che riflette il crescente afflusso di turisti, attratti dalle località sciistiche e dalle città italiane, confermando il ruolo centrale di questi comparti nel trainare l’espansione del mercato del lavoro invernale.

Un dato interessante e particolarmente significativo è l’andamento del mese di novembre nel settore Turismo e Ristorazione che fa registrare un vero boom con un incremento del 26%, passando da 1.027 a 1.297 opportunità. Questo dato è ancora più interessante perché sembra invertire il trend tradizionale, spostando a novembre una parte dell’attività che solitamente si concentra a dicembre.

Per quanto riguarda le professionalità più richieste del periodo nel settore Turismo e Ristorazione, primi fra le ricerche sono i camerieri, seguiti da animatore turistico, barman, chef e addetto al catering.