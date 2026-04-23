Turismo termale, una scuola di alta formazione per i manager del futuro

Un progetto pensato per rispondere alle evoluzioni del turismo termale e del benessere. Nasce in Italia la prima Scuola di alta formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo del benessere e delle terme.

Promossa da w.academy, business school specializzata nella formazione manageriale per il turismo e l’hospitality, in partnership con il Dipartimento di Management della Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Roma ‘Foro Italico’, l’Università Telematica Leonardo da Vinci, Federterme e l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, la scuola punta a formare manager e professionisti altamente qualificati in grado di guidare l’offerta verso modelli sostenibili, digitali e ad alto valore aggiunto, nonché di potenziare le strutture ricettive e termali.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Turismo e da Aci. “Con questa iniziativa intendiamo rafforzare il ruolo di w.academy come hub nazionale di competenze per l’hospitality capace di coniugare visione strategica, rigore scientifico e forte orientamento al mercato” spiega Giulio Guidi, amministratore delegato di w.academy.

I percorsi formativi

L’offerta della scuola comprende 9 percorsi di alta formazione, progettati per rispondere alle esigenze concrete del settore turistico e termale. I corsi prenderanno il via a partire dalla metà di maggio 2026 e si svolgeranno in modalità blended, combinando live streaming, contenuti on-demand e attività in presenza (presso Terme di Saturnia e Terme di Chianciano).

Ogni percorso prevede un massimo di 25 partecipanti ed è rivolto principalmente a operatori del settore turistico e termale.

L’offerta formativa include anche un Master Universitario di I livello in Wellness & Spa Hospitality Management, al termine del quale verrà rilasciato il titolo di Master Universitario, oltre a corsi di specializzazione e alta formazione riconosciuti dal Ministero del Turismo ed erogati da w.academy in partnership con Sapienza, Università Foro Italico e Unidav.

La scuola “rappresenta la consacrazione di un percorso di specializzazione che guarda al futuro del turismo italiano - aggiunge Matteo Bartoloni, direttore di w.academy e della Scuola di Alta Formazione -. Si tratta infatti della naturale evoluzione e consacrazione di un modello di business school specializzata per colmare il divario tra formazione, impresa e mercato del lavoro, proponendo percorsi formativi ad alto contenuto manageriale, progettati in stretta connessione con le esigenze concrete del settore turistico.”