‘Destinazione Italia e oltre: esperienze turistiche memorabili tra mare, città d’arte e borghi’: questo il titolo del ciclo di incontri organizzato dall’Università degli Studi di Salerno in partnership con aziende leader del settore turistico.

L’iniziativa, arrivata a conclusione, si inquadra nell’ambito del corso di management e marketing delle destinazioni turistiche di Agostino Vollero e ha unito studenti, docenti e professionisti del settore crendo un proficuo spazio di confronto

Questo ciclo di incontri - spiega Vollero - ha rappresentato una preziosa occasione di networking e dialogo costruttivo. Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con esperti del panorama turistico italiano, sviluppando una visione critica delle dinamiche contemporanee del settore, interazioni che non solo ampliano le loro competenze, ma stimolano anche il pensiero creativo, accendendo nuove idee e opportunità”.

L’evento ha visto il coinvolgimento attivo di realtà turistiche e di player del settore come Mafalda Inglese, amministratore di My Fair - Italian Emotional Way; Emilio Ramundo, direttore commerciale di BV Hotels & Resorts; Mario Aprea, cfo di Ota Viaggi e co-amministratore Club Esse; Corrado Lupo, ceo di Nuovevacanze.

Gli speaker hanno offerto testimonianze dirette delle propria esperienze, parlando di strategie e delle migliori pratiche di gestione delle destinazioni. A moderare gli incontri è stato Antonio Vitiello, ceo di avcommunication, che ha dichiarato: “Sono entusiasta di collaborare con l’Università degli Studi di Salerno per un progetto che ha unito formazione accademica e realtà del settore. Condividere esperienze concrete è fondamentale per formare i professionisti del turismo di domani.”