Decreto flussi, il Mitur apre anche alla ristorazione: oggi il click day

Il Ministero del Turismo ha esteso anche alla ristorazione le quote di riserva del decreto flussi 2023-2025. Anche gli imprenditori che operano in questo comparto possono quindi partecipare ai click day in programma oggi, 18 marzo, giovedì 21 e lunedì 25 per richiedere forza lavoro.

“Un atto che il dicastero, specie in seguito alle interlocuzioni avviate con le sigle più rappresentative, ritiene dovuto e strategico - ha commentato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè - in primo luogo per far fronte all’importante fabbisogno di risorse umane di cui il settore necessiterà nel corso delle prossime festività, ponti e in vista della stagione estiva.”

I codici Ateco ai quali viene esteso l’accesso sono: 49.39.01 – Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasnito urbano o sub-urbano; 55.30.00 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione; 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie; 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina; 56.10.50 – Ristorazione su treni e navi; 56.21.0 – Catering per eventi, banqueting; 79.1 – Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator; 79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio; 79.12.00 – Attività dei tour operator; 79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi e d’intrattenimento; 82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere; 93.29.1 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili; 93.29.3 – Sale giochi e biliardi; 93.29.9 – Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo); 93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; 96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali); 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie; 96.04.20 – Stabilimenti termali.

Per compilare le domande è necessario accedere tramite Spid o Cie sul portale Ali dedicato. Le procedure sono indicate sul sito del Ministero dell’Interno a questo link.