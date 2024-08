Fattura elettronica Ue vincolata solo per le operazioni transfrontaliere

Con una nuova risoluzione legislativa l’Ue interviene sulla questione delle fatture elettroniche comunitarie. La normativa, come riporta ilsole24ore.com, prevede il formato elettronico strutturato solo per le operazioni con l’estero.

Per tutte le operazioni nazionali, invece, resta la nozione originaria di fattura elettronica. Le operazioni che non riguardano l’estero, dunque, potranno essere gestite tramite qualsiasi formato elettronico.

Questo però non significa che il modello Intrastat andrà in pensione: la raccolta dei dati delle operazioni con l’estero, da quanto si evince in questo momento, sarà mantenuta.