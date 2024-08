Si torna a parlare di taglio dell’Irpef. Il Governo starebbe studiando una riduzione dell’imposta per i redditi fino a 50mila euro.

La misura, come riporta ilsole24ore.com, nel caso in cui dovesse prendere il via sarebbe inclusa nella manovra 2025.

Il nodo centrale resta ovviamente quello delle coperture, ma l’intervento potrebbe rappresentare un nuovo passo avanti dopo la riduzione delle aliquote da quattro a tre, che tuttavia era limitato solo all’anno 2024.