Tgv Inoui e Disneyland Paris di nuovo partner, questa volta per promuovere il Disney Music Festival, in programma dal 19 aprile al 7 settembre.

Per celebrare l’evento, è stato presentato il treno Tgv Inoui a tema Disney con il messaggio ‘Sali a bordo per un viaggio magico’.

Presenti all’inaugurazione Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia, e Monica Astuti, country head Italy di Disneyland Paris.

La collaborazione riflette una visione condivisa: trasformare il viaggio in treno in una parte integrante della vacanza. Con Tgv Inoui, il tragitto verso Disneyland Paris si arricchisce di significato e atmosfera, diventando un momento di condivisione, relax e anticipazione.

“Vogliamo che i nostri passeggeri vivano il viaggio in treno non solo come uno spostamento, ma come un momento per sognare, rilassarsi e iniziare a respirare l’atmosfera del divertimento. Con questa partnership ispirata al Disney Music Festival, trasformiamo il treno stesso in un’anticipazione dell’esperienza, coccolando i nostri clienti – famiglie, giovani e meno giovani – con servizi pensati per rendere ogni istante piacevole e speciale”, ha dichiarato Chabrol. L’inaugurazione è stata animata da attività interattive nelle stazioni di Milano e Torino, con giochi a tema e spazi dedicati ai più piccoli.

Con tre collegamenti giornalieri tra Milano, Torino e Parigi, Tgv Inoui è la soluzione ideale per raggiungere Disneyland Paris. Da Parigi Gare de Lyon, la stazione d’arrivo, è possibile poi accedere facilmente ai mezzi urbani Rer A, che conducono direttamente al parco in circa 40 minuti.

Dal ripristino del collegamento diretto tra Italia e Francia il 31 marzo, Tgv Inouiha trasportato oltre 80 mila passeggeri, con un tasso di occupazione internazionale superiore al 75% nel solo mese di aprile.