A Gran Canaria il Global Sustainable Islands Summit 2026

Un momento di dialogo e cooperazione che ha riunito rappresentanti di circa 40 isole ed esperti provenienti da oltre 50 Paesi. Gran Canaria ha accolto il Global Sustainable Islands Summit 2026, il principale forum internazionale dedicato allo sviluppo sostenibile nei territori insulari, organizzato in collaborazione con il Cabildo de Gran Canaria.

Un summit che ha trovato forza dalle precedenti esperienze di successo del 2024 a Prince Edward Island, in Canada, e del 2025 a St. Kitts & Nevis, con una piattaforma privilegiata per il dialogo di alto livello, lo scambio di conoscenze e la collaborazione concreta tra leader istituzionali, decisori politici, esperti di sostenibilità e stakeholder internazionali, con l’obiettivo di affrontare le sfide globali legate allo sviluppo sostenibile delle isole.

“Il Summit 2026 ha affrontato sei ambiti strategici fondamentali per lo sviluppo sostenibile dei territori insulari, riunendo competenze internazionali e innovazione locale – spiegano gli organizzatori in una nota -. Tra i temi principali che sono stati al centro del dibattito i sistemi energetici resilienti, con particolare attenzione alle energie rinnovabili, alle micro-reti e alle soluzioni di accumulo; l’economia blu e l’innovazione marittima, con focus su governance degli oceani, energie marine, pesca sostenibile e pianificazione degli spazi marini; e l’economia circolare applicata al turismo, con modelli capaci di trasformare le risorse e le limitazioni dei territori insulari in opportunità”.

Con l’organizzazione del Global Sustainable Islands Summit 2026, Gran Canaria rafforza il proprio posizionamento come destinazione impegnata nella sostenibilità e nell’innovazione, consolidando il suo ruolo di riferimento internazionale nella definizione di soluzioni concrete per il futuro delle comunità insulari.