A Mauritius nasce Legend Hill, il primo nuovo resort sull’isola dopo 8 anni

È il primo nuovo resort costruito a Mauritius dopo 8 anni. Si chiamerà Legend Hill e aprirà le sue porte a marzo 2025 sulla west coast dell’isola, in una posizione abbarbicata sulla collina che darà alle camere e alle parti comuni grandi viste dei luoghi iconici di Mauritius.

“Il resort – spiega Kevina Mudho, direttore marketing della struttura – nasce all’interno di Phoenix Hotel Collection, un gruppo di alberghi francesi di altissimo livello che si espande anche sull’isola dell’Oceano indiano”.

La struttura, che non sarà collocata sulla spiaggia, ma a mezza costa sulla collina, metterà a disposizione degli ospiti un Beach Club che aprirà il prossimo anno direttamente sulla spiaggia sottostante il resort.

“I colori della struttura sono stati pensati per nascondersi nel paesaggio, mentre gli interni ricordano i lodge africani” spiega ancora Mudho.

Il resort proporrà diversi tipi di sistemazione: 44 le camere e suite fra le quali 2 penthouse. A questi si aggiungono 6 appartamenti e 4 ville indipendenti. Due i ristoranti presenti nella struttura, il B. View e Le 1812, un fine dining, mentre il bar Santosha offrirà tutto il giorno sia bevande che rinfreschi.

“Abbiamo un target ampio – conclude Mudho -. Abbiamo camere per coppie, ma anche per piccole o grandi famiglie o per honeymooner. Uno dei mercati su cui puntiamo è quello del Medio Oriente, al quale assicuriamo una struttura con grande privacy”.