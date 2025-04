Tra i protagonisti dell’Arabian Travel Market, Abu Dhabi ha approfittato del palcoscenico offerto dalla manifestazione per presentare il consuntivo del primo trimestre 2025, che conferma l’ottimo andamento del Paese dopo un 2024 da record, conclusosi con il 7% in più di ospiti in hotel e strutture ricettive alternative rispetto all’anno precedente, con un aumento del 28% su base annua per i visitatori internazionali che hanno pernottato, raggiungendo quota 3,2 milioni.

Da gennaio a marzo di quest’anno, invece, sono stati 1,4 milioni gli ospiti che hanno pernottato nell’emirato, come riportato dal Dipartimento della Cultura e del Turismo - DCT Abu Dhabi. Nel periodo gli hotel hanno generato 2,3 miliardi di AED di entrate, segnando un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e un ricavo per camera disponibile (revPar) che ha raggiunto i 484 AED, con una crescita del 25% su base annua. Il tasso di occupazione alberghiera si è mantenuto elevato durante tutto il periodo, incluso il Ramadan, attestandosi al 79%.

“Il nostro approccio strategico volto a valorizzare Abu Dhabi come destinazione culturale e turistica sta generando risultati concreti - commenta S.E. Saood Abdulaziz Al Hosani, sottosegretario di DCT Abu Dhabi -. Investimenti costanti nel marketing di destinazione, una programmazione diversificata, un’etica che pone la cultura al centro e contatti con i visitatori in continuo miglioramento hanno favorito una crescita robusta nel primo trimestre del 2025, consolidando i risultati positivi del 2024”.

Gli obiettivi per il 2025

L’obiettivo di Abu Dhabi è arrivare a contribuire con 62 miliardi di AED all’economia nel 2025, segnando un aumento del 13% rispetto al 2024 e sostenendo 255mila posti di lavoro in tutto l’emirato. “In occasione della nostra partecipazione all’Arabian Travel Market - conclude il sottosegretario di DCT Abu Dhabi - ci impegniamo a rafforzare le nostre partnership chiave, ad ampliare la nostra influenza globale e ad accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi turistici a lungo termine, sempre con l’obiettivo di preservare e promuovere l’identità culturale unica di Abu Dhabi, che rimane il cuore di tutto ciò che offriamo”.

Lo stand all’ATM

In linea con il tema dell’ATM 2025, ‘Sviluppare il turismo di domani attraverso una connettività potenziata’, lo stand Experience Abu Dhabi mette in mostra i principali siti culturali e le attrazioni dell’intero emirato, con un focus specifico sul Distretto Culturale di Saadiyat, una piattaforma globale per lo scambio culturale, e sulle regioni di Al Ain e Al Dhafra, offrendo ai visitatori un’ampia gamma di esperienze legate al benessere, alla natura e all’avventura.

Lo stand Experience Abu Dhabi, organizzato da DCT Abu Dhabi e situato nella Sheikh Saeed Hall, vede la partecipazione di 73 partner commerciali e turistici provenienti da tutto l’emirato, tra cui Etihad, Miral, Yas Island, rappresentanti del settore alberghiero e molti altri ancora.