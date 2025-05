Negli hotel di Abu Dhabi arriva il riconoscimento facciale. Il Dipartimento della Cultura e del Turismo-Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi), attraverso il suo Dipartimento di Licenze e Conformità Regolamentare, sta implementando la tecnologia per garantire maggior sicurezza agli ospiti e alle strutture alberghiere.

Frutto di un accordo di cooperazione tra Dct Abu Dhabi e l’Autorità Federale per l’Identità, la Cittadinanza, le Dogane e la Sicurezza Portuale (Icp), il sistema di riconoscimento facciale è stato presentato ufficialmente nel corso dell’Arabian Travel Market di Dubai ed è progettato per migliorare i processi di verifica degli ospiti, nonché semplificare e velocizzare le procedure di check-in.

“L’integrazione del Sistema di Riconoscimento Facciale sottolinea il nostro impegno condiviso verso progressi pionieristici nel turismo intelligente - spiega Saleh Mohamed Al Geziry, direttore generale per il Turismo di Dct Abu Dhabi -. Questa iniziativa riflette il nostro impegno a sfruttare l’innovazione per migliorare l’esperienza degli ospiti, mantenendo al contempo i più elevati standard di sicurezza sia per gli ospiti che per i dipendenti del settore dell’ospitalità. Lavorando a stretto contatto con Icp, i nostri partner alberghieri e le autorità nazionali, stiamo garantendo un viaggio senza interruzioni, più sicuro e più connesso per ogni visitatore.”

La fase sperimentale

Il sistema è attualmente in una fase pilota presso un numero selezionato di alberghi nell’emirato. La prima fase del lancio completo inizierà negli hotel a cinque stelle nella città di Abu Dhabi, nella regione di Al Ain e nella regione di Al Dhafra, seguita successivamente da una seconda fase rivolta agli hotel a quattro stelle, con una graduale espansione a tutte le restanti categorie di hotel.

In questa fase le strutture e Dct Abu Dhabi stanno lavorando a stretto contatto per migliorare il sistema.

Come funziona

Nel dettaglio, il sistema acquisisce e analizza i dati biometrici durante il check-in degli ospiti. I dati sono crittografati in modo sicuro, recuperati da Icp e trasmessi a un database centralizzato gestito da Dct Abu Dhabi, in conformità con le normative degli Emirati Arabi Uniti in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati.