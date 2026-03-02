Abu Dhabi: il dipartimento del turismo paga il prolungamento del soggiorno ai turisti bloccati

Il Dct Abu Dhabi si mobilita per i turisti rimasti bloccati nella destinazione a causa dell’interruzione delle operazioni in seguito alle operazioni militari di Stati Uniti e Iran.

Con una nota inviata ai direttore delle strutture alberghiere, il dipartimento del turismo invita i visitatori “a prorogare il loro soggiorno fino a quando non saranno in grado di partire”, considerato che “alcuni ospiti hanno raggiunto la data di check-out ma non sono in grado di viaggiare per motivi al di fuori della loro volontà”.

Da sottolineare che, come annuncia il dipartimento stesso, “i costi del soggiorno prolungato saranno coperti dal Dct Abu Dhabi”. La nota inviata alle strutture precisa anche la modalità di invio delle fatture: dunque, Dct Abu Dhabi si farà carico di saldare gli importi direttamente con gli hotel, senza bisogno di nessun anticipo da parte dei viaggiatori.