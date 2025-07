Aeroporto di Palma: i dipendenti minacciano scioperi

Rischia di trasformarsi in un’estate particolarmente calda, e non per questioni legate al clima, quella dell’aeroporto di Palma di Maiorca. I lavoratori hanno infatti indetto una manifestazione di 4 ore il prossimo 25 luglio per denunciare le gravi condizioni lavorative affrontate dal personale aeroportuale.

Il dito è puntato contro le società di handling così come su alcune compagnie aeree accusate di generare precarietà nei lavoratori degli scali delle Baleari, imponendo turni e straordinari giudicati fuori controllo, tutto in violazione dei diritti dei lavoratori.

Diverse le richieste messe in campo dalle sigle sindacali, che minacciano ora proteste molto più aggressive in un periodo di traffico particolarmente intenso.