Affitti brevi: anche la Grecia vara una stretta sulle case vacanza

Anche la Grecia, come molte altre destinazioni turistiche, ha deciso di imporre nuove regole per gli affitti brevi.

Come riporta preferente.com, il Paese ha deciso di vietare definitivamente l’affitto di seminterrati, appartamenti o stanze privi di finestre, luce naturale e ventilazione diretta.

Non solo: è stata anche proibita la commercializzazione di proprietà che non siano in zone residenziali, in modo da non consentire più l’affitto di abitazioni ricavate in capannoni industriali e locali commerciali.

Ad Atene, inoltre, la nuova legge prevede il divieto di un anno di approvazione di nuove strutture ricettive turistiche nei quartieri di Kolonaki, Koukaki ed Exarchia, con multe di 20 mila euro per chi non rispetta le regole.