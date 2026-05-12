Africa’s Travel Indaba: la piattaforma globale delle mete del continente

‘Unlimited Africa: Growing Africa’s Tourism Economy’. Questo il tema dell’edizione 2026 di Africa’s Travel Indaba, uno dei più grandi eventi fieristici del calendario africano, in programma fino al 16 maggio a Durban. “L’Indaba - ha spiegato la ministra del Turismo del Sudfafrica Patricia de Lille - è molto più di una semplice fiera. È una piattaforma per posizionare l’Africa come destinazione unita e competitiva, soprattutto perché si svolge durante il Mese dell’Africa e celebra la nostra identità condivisa e l’integrazione economica dei nostri Paesi”.

L’edizione di quest’anno si è aperta con il BONDay, il Business Opportunity Networking Day, inaugurato dal viceministro del Turismo Makhotso Sotyu: un fitto programma di dibattiti su politica, imprenditorialità, competitività delle destinazioni, cultura e trasformazione digitale. Oggi l’apertura ufficiale, con il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa a ribadire il ruolo del turismo come motore strategico per il Sudafrica e per l’intero continente africano.

E sull’importanza del turismo per la crescita dei Paesi si baserà tutta l’edizione della manifestazione, che si propone come piattaforma per le destinazioni africane per condividere le proprie storie, rafforzare le partnership e accedere a nuove opportunità in un mercato turistico globale sempre più competitivo. Africa’s Travel Indaba è di proprietà di South African Tourism.