Air Corsica: dall’estate 2025 nuovo collegamento tra Firenze e Nizza

Sarà il volo tra Nizza e Firenze la novità della prossima stagione estiva di Air Corsica per l’Italia. A partire dal 27 giugno 2025 verrà infatti attivato un collegamento bisettimanale inedito operativo il lunedì e il venerdì utilizzando un Atr 72-600.

“Con il rafforzamento delle linee di servizio pubblico, in particolare sul servizio per Nizza, Air Corsica ha colto l’opportunità di migliorare la produttività e utilizzare un dispositivo di questa piattaforma – sottolinea la presidente del consiglio di sorveglianza del vettore Marie-Helene Casanova-Servas -. L'attrattività delle linee italiane è stata una scelta naturale, soprattutto perché si tratta di un mercato che sono conosciuti in Corsica da diversi anni. Accolgo con favore il lancio di questo nuova linea annuale che darà sicuramente la possibilità ai fiorentini di venire in Corsica arricchendo le possibilità di connessioni per gli isolani”.

Già presente sulla Penisola con i voli su Roma, Milano e Olbia. Gli orari Nizza-Firenze (e ritorno) sono stati programmati per consentire connessioni con i quattro aeroporti dell'isola (Ajaccio, Bastia, Figari, Calvi).