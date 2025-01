Al via il Maha Kumbh Mela: attesi 400 milioni di visitatori

Le cerimonie per il Maha Kumbh Mela, il più grande giubileo induista di tutti i tempi, hanno preso il via a Prayagraj, la città nel nord dell’India nota fino a pochi anni fa come Allahabad.

Come si legge sul Sole 24Ore, il pellegrinaggio più imponente della storia dell’umanità durerà 44 giorni, durante i quali le autorità dello stato dell’Uttar Pradesh stimano che vi prenderanno parte 400 milioni di persone, 200 volte di più di quelle che lo scorso anno hanno fatto il pellegrinaggio alla Mecca, che per l’occasione si immergeranno nelle acque di Gange e Yamuna.

La folla attesa è la più grande di sempre non solo perché la popolazione indiana continua ad aumentare, ma anche perché un normale Kumbh Mela si celebra ogni 12 anni, ma il Maha Kumbh Mela una volta ogni 12 Kumbh Mela, ovvero ogni 144 anni.

Lo stato dell’Uttar Pradesh per l’occasione ha investito oltre 765 milioni di dollari; per ospitare i pellegrini è stata eretta una città temporanea su una superficie di 4mila ettari, con circa 160 mila tende, 3 mila cucine, 145 mila bagni. Per garantire la sicurezza saranno schierati 40 mila agenti aiutati da 2 mila 500 telecamere, alcune collegate a sistemi di intelligenza artificiale.

In più, 98 treni speciali in queste settimane aggiungeranno 3 mila 300 corse a quelle che abitualmente collegano Prayagraj al resto dell’India. Il governo locale offre quattro tipologie di tende, da Dormitory a Villa in un range di prezzi che va da circa 17 a oltre 400 dollari alle 44 ‘tende’ in località Sangam Nivas, dove una società di glamping offre soggiorni da 1.150 dollari a notte, con incluse esperienze come lezioni di yoga e massaggi ayurvedici.