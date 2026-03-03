Va in scena oggi nei padiglioni di Messe Berlin la sessantesima di ITB Berlin. Con circa 6mila espositori da oltre 160 Paesi, la tre giorni tedesca si conferma ‘the place to be’ per il turismo internazionale e i decision maker.

Un’edizione che si propone di fornire ai player dell’industria dei viaggi uno sguardo a 360 gradi sulle tendenze che determineranno il futuro dell’industria dei viaggi, senza tralasciare le crisi internazionali che stanno mettendo a dura prova la filiera.

I temi

Tra gli altri temi come l’intelligenza artificiale sta cambiando i modelli di business, le destinazioni emergenti - con un focus sull’Angola, host country di quest’edizione - e il turismo responsabile.

“Da 60 anni, ITB Berlin è il luogo in cui l’industria turistica internazionale si incontra per comprendere i mercati, identificare le tendenze e fare affari - ha rimarcato nelle scorse il ceo di Messe Berlin, Mario Tobias -. È qui che si formano partnership, si negoziano contratti e si stringono alleanze strategiche. Soprattutto in tempi di sfide globali, abbiamo bisogno di piattaforme che combinino forza economica, innovazione e responsabilità”.