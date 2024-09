Sono stati 3,5 milioni i viaggiatori arrivati all’aeroporto di Tirana tra giugno e agosto. Una stagione estiva da record per l’Albania, anche se l’aumento dei prezzi anche del 90% in alcune aree ha avuto non poche ricadute sui tempi di permanenza, che si sono accorciati.

Intanto però, come scrive Corriere della Sera, gli arrivi all’aeroporto nel trimestre estivo sono stati il 45,8% più del trimestre 2023. “Di questi 1,35 milioni hanno volato tra Italia e Albania, +47% rispetto a un anno fa” spiega Piervittorio Farabbi, chief operating officer dello scalo albanese.

“Dal 1° gennaio al 10 settembre - aggiunge - abbiamo avuto 7,6 milioni di passeggeri: abbiamo già superato i numeri dell’intero 2023e prevediamo di chiudere l’anno con 10,5 milioni”.

Rama: “Aumento assurdo dei prezzi”

Una volta preso l’aereo low cost, però, i turisti si sono trovati a fare i conti, in loco, con prezzi alle stelle che hanno portato alcune località lungo le coste del Sud a diventare care come quelle italiane, con incrementi che oscillano tra il 5 e il 90%, in particolare nelle località di Ksamil, Sarande, Valona, Himara, Dhërmi, Velipoje, aree ‘invase’ dagli italiani già nel 2023. “Nel Sud - ha dichiarato il premier Edi Rama - assistiamo a un aumento assurdo dei prezzi. È un suicidio, i rincari avranno ricadute sull’estate 2025. Ed è una vergogna che avvenga quando siamo entrati nella Champions League del turismo del Mediterraneo”.