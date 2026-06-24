Alert caldo in Francia: Louvre e Torre Eiffel anticipano la chiusura

L’afa assedia Parigi e anche le attrazioni devono correre ai ripari. La Torre Eiffel e il Louvre hanno annunciato la chiusura anticipata alle 16, per ora fino a sabato, nel caso del museo con la chiusura anche di alcune sale qualora fosse necessario. Sospese, quindi, le visite serali per entrambi i luoghi. Il consiglio è quindi di tenere monitorati siti e musei per seguire gli aggiornamenti giorno per giorno e gli alert del Governo francese con i consigli per la salute.

La capitale francese lotta da giorni contro il caldo torrido, con temperature che sfiorano e talvolta superano i 40 grandi. Questo rende difficili sia le condizioni di visita in posti affollati che quelle di lavoro per il personale. Nello specifico, inoltre, il caldo intenso va a modificare anche la struttura in acciaio della Tour provocando allungamenti.