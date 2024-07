AlUla prima meta mediorientale accreditata da Destination Internationals

AlUla è diventata la prima destinazione del Medio Oriente a essere stata accreditata dall’associazione Destinations International.

A consentire il raggiungimento di tale traguardo sono stati gli elevati standard di qualità di AlUla, un turismo che vanta un’ospitalità autentica, numerosi eventi nel corso dell’anno nonché una visione votata all’eccellenza e alla sostenibilità che la rende uno dei luoghi di lusso più innovativi e desiderati al mondo.

Come riporta traveldailynews.com per essere certificati dal Destination Marketing Accreditation Programme bisogna soddisfare oltre 100 requisiti tra cui la gestione delle risorse umane e degli aspetti finanziari, lo sviluppo della meta, il marketing e così via.

“Per AlUla è una pietra miliare - ha commentato Phillip Jones, Chief Tourism Officer per la Royal Commission for AlUla -. Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno per costruire un cerchio della fiducia tra visitatori, comunità, stakeholder e i nostri partner”.