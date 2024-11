America Latina, cresce il mercato dei viaggi: a trainare è il Brasile

Il mercato dei viaggi sta vivendo un periodo di forte espansione in America Latina. E, sebbene il Messico si confermi il primo mercato dell’area, è il Brasile a guidare la crescita. A dirlo è un recente report Phocuswright, che per il terzo anno consecutivo vede l’industria turistica della regione in forte sviluppo, grazie a un aumento del 29% delle prenotazioni, per un giro d’affari complessivo di 70,1 miliardi di dollari.

Il Brasile ha contribuito massivamente a questa espansione, registrando un balzo delle prenotazioni del 37% e un giro di affari di 21,8 miliardi di dollari. Numeri che hanno anche dato un forte boost all’intera economia del Paese. Inoltre, le compagnie aeree brasiliane hanno trasportato 21 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 37% rispetto al 2023. “Il Brasile è un mercato dinamico con una crescente presenza digitale”, ha spiegato Carolina Sass de Haro, director America Latina e Caraibi di Phocuswright, riporta traveldailynews.com. “Alimentato da un’ondata di viaggi sia in entrata che nazionali - ha continuato -, il settore dei viaggi brasiliano si appresta a crescere ancora”.

È però ancora il Messico, come citato in apertura, a confermarsi il più grande mercato dei viaggi dell’America Latina, intercettando ben il 45% delle prenotazioni di viaggi nel 2023.

Quanto al futuro, il travel nella regione continuerà la sua corsa. Il rapporto Phocuswright stima un giro di affari derivante dalle prenotazioni di 95,8 miliardi di dollari entro il 2027.