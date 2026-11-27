Antigua & Barbuda sta lavorando al pieno recupero dei visitatori italiani, forti di 11mila arrivi sino al 2019, ma oggi secondo mercato europeo alle spalle del Regno Unito con circa 2.250 unità (su 264mila totali da gennaio a ottobre), ha spiegato in visita a Milano Colin James, ceo Antigua & Barbuda Tourism Authority. Nonostante il 50% dei posti garantiti da Condor Airlines sia appannaggio dei turisti tricolore, l’Authority è in trattativa con Neos per ripristinare il collegamento diretto dalla Penisola e attivo sino alla pandemia.

Ottenuto inoltre il titolo di “Caribbean's Leading Meetings & Conference” ai World Travel Awards 2025, l’arcipelago di Antigua & Barbuda ha messo a frutto subito la sua riconosciuta eccellenza turistica. “In occasione dei 45 anni di indipendenza - ha continuato James - abbiamo ospitato a novembre più di 5mila delegati per il primo Commonwealth Summit”. Infine, “grazie all’inaugurazione di un quinto attracco all’Antigua Cruise Port, fra gennaio e settembre siamo riusciti ad accogliere oltre 590mila crocieristi, dunque un +20% sul corrispettivo periodo 2025, ma l’obiettivo è privilegiare navi di dimensioni più piccole e con clientela altospendente, in linea con la nostra tradizione di ‘top Caribbean sailing destination’ ”.