Antigua e Barbuda, primo trimestre in crescita per il turismo: i progetti per il futuro

Si chiude un ottimo primo trimestre per Antigua e Barbuda, con 110.832 arrivi con pernottamento, in aumento del +6,7% rispetto allo stesso periodo el 2025. Questi i dati snocciolati nel corso del Caribbean Travel Marketplace (CTM), organizzato dalla Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA), che rappresenta il settore privato turistico in oltre 30 destinazioni caraibiche.

L’evento, ospitato per il secondo anno consecutivo ad Antigua e Barbuda, ha offerto una panoramica completa dell’offerta turistica della destinazione, riunendo i principali leader del settore.

La crescita del turismo ad Antigua e Barbuda è stata costante: +5% a gennaio (36.052), +6% a febbraio (36.133) e +8% a marzo (38.097). In particolare, l’Europa rappresenta il 34% degli arrivi, posizionandosi come secondo mercato dopo gli Stati Uniti, che detengono il 46%, seguono poi Canada (12%), Caraibi (5%), America Latina (1%).

La destinazione sta, inoltre, puntando a diversificare i mercati emergenti verso America Latina e Africa, in risposta a una tendenza globale che vede i visitatori alla ricerca di esperienze di viaggio più autentiche e coinvolgenti.

Settore crocieristico

Anche il settore crocieristico registra risultati particolarmente positivi. Per il 2026 è previsto un aumento del 21,9% degli arrivi, con 894.469 croceristi attesi, rispetto ai 733.526 del 2019. Gli scali passeranno da 388 a 483, supportati dal nuovo terminal crociere aperto il 24 gennaio 2026, parte del Progetto di Sviluppo Upland, pensato per modernizzare l’esperienza di arrivo dei visitatori e ampliare la capacità crocieristica.

Parallelamente, prosegue il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, con il ripristino della pista dell’aeroporto internazionale V.C. Bird, e l’apertura del BurtonNibbs International Airport a Barbuda, costruito per supportare il crescente segmento del turismo eco-lusso.

L’hotellerie: nuove aperture

Continua inoltre lo sviluppo degli investimenti nell’offerta alberghiera. Nel 2026 è prevista l’apertura del Moon Gate Hotel & Spa, con 71 suite e sette ville di lusso, mentre a Barbuda è in costruzione il Nobu Beach Inn, il cui completamento è previsto per la fine del 2026. Guardando al futuro, il Nikki Beach Resort and Spa, con 84 camere e 127 residenze di lusso, punta al lancio nel 2029, mentre il Rosewood Hotel Barbuda, con 50 suite e 35 residenze, è previsto per il 2028. È inoltre in fase di sviluppo un Marriott Leisure World Hotel con 114 camere e otto ville sull’acqua.