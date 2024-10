Antigua e Barbuda, velisti e honeymooner guidano la crescita

Dati, nuove connessioni aeree e tante novità nell’autunno di Antigua e Barbuda.

Colin C. James, ceo dell’Antigua and Barbuda Tourism Authority, ha infatti annunciato un “aumento del 16,74% degli arrivi tra gennaio e agosto 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, con 229mila 275 visitatori totali. I turisti italiani, a +18,48%, superano le 2mila unità”.

Tra le novità, “dal 5 novembre ripartirà il volo diretto Francoforte-Antigua operato da Condor, facilitando l’accesso dall’Europa. Il nuovo aeroporto di Barbuda, inaugurato il 3 ottobre, migliorerà ulteriormente la connettività e per fine ottobre inizieranno i lavori per un nuovo terminal crociere a Heritage Quay”.

L’offerta alberghiera include strutture come il rinnovato Hawksbill Resort, il Royalton Chic inaugurato ad aprile e, nel 2027, l’apertura dell’ultra-lussuoso One&Only Halfmoon Bay. Il target di italiani sull’isola, capitale della vela nei Caraibi, vede in testa proprio i velisti, oltre che chi viaggia per la luna di miele.