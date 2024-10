Apre a Milano il primo consolato generale d’Irlanda, un segnale importante per l’intensificazione dei rapporti fra i due Paesi anche nel settore turistico.

L’inaugurazione rientra nell’ambito dell’iniziativa Global Ireland, che mira a espandere la presenza dell’Irlanda all’estero e testimonia l’importanza che l’Irlanda attribuisce ai rapporti con l’Italia.

Il consolato rappresenterà l’Irlanda nelle regioni di Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto.

L’insediamento del nuovo consolato si affianca al lavoro degli uffici di rappresentanza già esistenti a Milano, Enterprise Ireland, Bord Bia e Tourism Ireland.

Oltre a basarsi sul lavoro svolto dall’ambasciata d’Irlanda a Roma, il nuovo consolato generale supporterà i cittadini irlandesi che vivono e viaggiano nel Nord Italia.

L’ambasciatrice d’Irlanda in Italia, Patricia O’Brien, ha commentato: “La decisione del governo di aprire un consolato generale a Milano testimonia l’importanza che l’Irlanda attribuisce ai rapporti con l’Italia. L’apertura del consolato offre molte opportunità di sviluppo di relazioni di vario genere e si fonda sul lavoro compiuto in passato da Antonia Marsaglia, console onorario d’Irlanda a Milano. Do quindi il benvenuto al console generale Maria Sheehy e al vice console generale Frank Bradley come nuovi membri del team Ireland in Italia”.

“Sono entusiasta di iniziare a lavorare come console generale d’Irlanda nel Nord Italia – ha aggiunto Sheehy -. Milano è al centro delle attività economiche in Italia ed è sede di settori particolarmente dinamici come moda, tecnologia, industria”.

Nella fase iniziale di avvio delle attività, i servizi consolari come le domande su visti o passaporti dovranno continuare a transitare dall’ambasciata d’Irlanda a Roma.