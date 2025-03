Con lo slogan “The World of Travel Lives Here”, apre i battenti oggi ITB Berlin 2025, che TTG Italia seguirà in diretta con una sua inviata. Ben 5.800 gli espositori provenienti da oltre 170 paesi (il 5% in più rispetto al 2024) e 1300 i buyer accreditati.

Con il titolo “The Power of Transition Lives Here”, la ITB Berlin Convention affronterà le sfide di un mercato in evoluzione. Il tema si concentrerà sulle principali sfide e opportunità del turismo globale e metterà in evidenza come l'industria del turismo sia in continuo cambiamento e debba adattarsi in modo permanente alle nuove circostanze. Sono 200 le sessioni totali e 17 i percorsi tematici, che si svolgeranno su quattro palchi con circa 400 relatori. Paese ospite quest’anno l’Albania.

Spazio anche alle innovazioni, con l’ITB Innovation che quest’anno presenta 35 espositori. Tutte le soluzioni cercheranno di utilizzare al meglio l’intelligenza artificiale, sia sul fronte delle prenotazioni che nella gestione del sistema, ma le innovazioni riguarderanno anche applicazioni più specifiche, come il Refill System che riduce i rifiuti di plastica rendendo la vita più confortevole per gli ospiti.

Tanti i Paesi rappresentati dall’Europa all’Asia, nonché settori tematici come il Mice, il sanitario, ma anche il turismo LGBTQ+. R. S.