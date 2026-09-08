Arabia Saudita, Ageel Alshaibani è il nuovo ceo della Saudi Tourism Authority

Cambio ai vertici della Saudi Tourism Authority. Dal primo settembre Ageel Alshaibani è il nuovo chief executive officer dell’ente di promozione dell’Arabia Saudita.

Con oltre 18 anni di esperienza in ruoli di leadership nei settori pubblico, privato e non profit, Alshaibani ha recentemente ricoperto gli incarichi di vice ministro per la Pianificazione Strategica e il Monitoraggio presso il Ministero del Turismo saudita, contribuendo allo sviluppo delle ambizioni turistiche del Regno sotto la guida del Ministro del Turismo, Ahmed Al Khateeb.

Il nuovo ceo ha, inoltre, fatto parte del Board della Saudi Tourism Authority.

La sua nomina, fa sapere l’ente in uno statement, “garantisce continuità e nuovo slancio, mentre il turismo saudita entra nella sua prossima fase di crescita. La nostra strategia e il nostro impegno nei confronti dei partner rimangono saldamente confermati, sostenuti da solide fondamenta, investimenti continui e da un portafoglio in costante espansione di destinazioni ed esperienze di livello internazionale in tutto il Regno”.