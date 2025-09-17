Arabia Saudita: la scalata di Red Sea nel turismo

Fa passi da gigante l’offerta di Red Sea, la destinazione saudita di turismo rigenerativo membro di Virtuoso e Serandipians. Composta da 90 isole, da soli due anni unisce sostenibilmente la costa del Mar Rosso, il deserto, la conservazione ambientale e il mondo dell’ultra lusso.

Ai primi cinque resort già inaugurati - Six Senses Southern Dunes, Nujuma Ritz-Carlton Reserve, Shebara, Desert Rock Resort, The St. Regis Red Sea Resort - si affianca ora la collezione di 11 resort - di cui Sls, Edition e InterContinental debutteranno entro settembre - insieme al primo campo da golf dell’Arabia insulare Shura Links, un porto turistico, negozi e ristoranti a Shura Island. Completamente operativo nel 2026, l’investimento concretizza il nuovo polo dell’accoglienza marittima araba d’eccellenza, insieme al progetto Amaala al via nel 2026.

E rappresenta “tutto ciò che Red Sea Global incarna: ambizione, profondo rispetto per la natura e impegno nel ridefinire il turismo in Arabia Saudita e oltre. Con la soft opening di Shura nelle prossime settimane, ci avviciniamo al nostro obiettivo di fissare nuovi standard nel turismo rigenerativo, realizzando allo stesso tempo Vision 2030” dichiara John Pagano, Group ceo di Red Sea Global.