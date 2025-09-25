Argentina per repeater: il Paese bussa alle porte dell’Italia

L’Argentina come meta di lusso da frequentare più volte. Questo l’obiettivo della missione B2B di due giorni del format Argentina on tour a Milano promossa da Destino Argentina, che avvicina i buyer italiani a 25 aziende incoming del Paese sudamericano.

“Vogliamo convincere gli italiani a imbarcarsi per 13 ore di volo, vivere una vacanza felice nel Paese e tornare, obiettivo assolutamente possibile. Oggi il market share italiano è basso, si attesta intorno al 5%, ma siamo qui per cambiare le cose con l’obiettivo di portarlo all’8-9%” dichiara Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina.

Saluta la prima giornata l’Ambasciatore Marcelo Martín Giusto: “Essere presenti qui è quasi come assistere a una riunione di famiglia, dato che il 60% degli argentini ha sangue italiano. Nel veicolare l’esperienza dell’autenticità, del lusso, l’Argentina ha molte possibilità da mostrare”.