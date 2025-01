Il 2024 ha segnato un nuovo record per il turismo in Egitto. Secondo i dati appena diffusi dal primo ministro Mostafa Madbouly, infatti, il Paese nel 2024 ha ospitato 15,7 milioni di visitatori. Un bilancio che lo stesso Madbouly - nel corso di una conferenza stampa nella nuova capitale amministrativa dell’Egitto a Sud del Cairo - ha definito “promettente” ma che, ha aggiunto, sarebbe potuto essere ancora più soddisfacente: “Se non fosse stato per gli eventi che stanno avendo luogo nella regione - ha infatti precisato - il numero di turisti avrebbe potuto raggiungere i 18 milioni”.

Un traguardo che, come spera il primo ministro, potrebbe essere toccato nel 2025 “soprattutto - ha specificato, secondo quanto riportato da Xinhua - grazie all’apertura ufficiale prevista del Grand Egyptian Museum nel corso di quest’anno”.

La serie storica

Secondo i dati ufficiali il numero di turisti in Egitto è crollato da oltre 13 milioni nel 2019 a circa 3,7 milioni nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, poi il Paese ha gradualmente recuperato, arrivando a ospitare circa 8 milioni nel 2021, 11,7 milioni nel 2022 e 14,9 milioni nel 2023. Il settore turistico è una delle principali fonti di valuta estera dell’Egitto, insieme alle entrate del Canale di Suez, alle esportazioni e alle rimesse degli espatriati egiziani.