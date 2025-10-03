Aruba: al via la campagna “When You Love Aruba, It Loves You Back”

Sarà il rebranding della campagna di promozione dell’isola il fulcro della partecipazione di Aruba Tourism Authority a TTG Travel Experience di Rimini. Lanciata a livello internazionale, la campagna “When You Love Aruba, It Loves You Back” - in italiano “Ama Aruba, E Lei Ti Ricambierà” - invita i viaggiatori a instaurare un legame autentico con la destinazione, basato sul rispetto per la cultura, le persone e l’ecosistema locale.

“È il progetto più significativo che abbiamo realizzato finora. Accogliere viaggiatori consapevoli che comprendono il valore della nostra isola e del suo patrimonio culturale è per noi fondamentale. Aruba è viva, delicata e unica, e merita di essere rispettata e protetta”, sottolinea Sanju Luidens, cmo di Aruba Tourism Authority.