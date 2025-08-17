Asturie: aumento l’impegno dedicato al settore mice

Vicine alle principali città spagnole, ricche di sedi per eventi e ottima connettività infrastrutturale, le Asturie si consolidano come alternativa competitiva per il turismo incentive. Il treno AVE le collega con Madrid in tre ore e i collegamenti aerei con 12 aeroporti europei e 17 spagnoli.

Tra Gijón, Oviedo e Avilés trovano spazio 200.000 metri quadrati di aree congressuali come l’Universidad Laboral, il Centro Niemeyer o il Centro Congressi di Oviedo e una capacità alberghiera di oltre 17.000 posti letto in alloggi di brand di qualità, come Casonas Asturianas, Aldeas Calidad Rural o Sidrerías de Asturias.

Natura e gastronomia concorrono ad alzare il valore aggiunto di riunioni, convegni, eventi e viaggi aziendali: le possibilità di attività complementari vanno dall'escursionismo al surf, dall'osservazione dell'orso bruno ai tour storici alla scoperta delle tradizioni locali e produttive.