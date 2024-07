Atene: Acropoli nuovamente chiusa per il caldo

Le temperature oltre i 40 gradi stanno mettendo alla prova la Grecia. Le autorità del Paese hanno dunque deciso di chiudere nuovamente l’Acropoli al pubblico nella giornata di ieri. Lo stop è durato dalle 12 alle 17.

Non è la prima volta quest’anno: a giugno la chiusura era stata decisa in due giornate; insolito, tra l’altro, per il periodo dell’anno, come evidenzia preferente.com.

Ma il picco delle temperature, secondo le stime, deve ancora arrivare ed è previsto per questo fine settimana.

L’Acropoli è la più grande attrazione turistica di Atene: lo scorso anno ha registrato 4 milioni di visitatori.